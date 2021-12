So helfen sie heuer wieder dem Christkind

Die Zeit vor Weihnachten nutzt der Verein Kinderhilfe Kinder- und Jugendspital Schwarzach wieder für die "Aktion Christkind".

"Kinder und Jugendliche aus dem Pongau und Pinzgau, die durch eine Krankheit finanziell in Not geraten sind, werden vom Verein in der Adventzeit unterstützt", sagt der ehrenamtlich im Verein engagierte Andreas Burgstaller. Er ist auch Lehrer in der Heilstättenschule des Kinder- und Jugendspitals und weiß um die Nöte und Sorgen der Familien, besonders jetzt, in diesen schwierigen Zeiten während der Coronakrise: "Oft kann es für die Eltern unserer kleinen Patientinnen und Patienten unerwartet zu einem erhöhten finanziellen Mehraufwand kommen. Besonders dann, wenn akut medizinisch notwendige Hilfsmittel oder Therapien gebraucht werden, die von diversen Kassen nicht übernommen werden."

Der Verein finanziert auch immer wieder nötige Psychotherapien mit, um Kinder und Jugendliche bei chronischen oder auch psychischen Erkrankungen zu begleiten und zu unterstützen. "Wir versuchen, den betroffenen Familien durch direkte finanzielle Hilfe oder in Form von Gutscheinen, besonders jetzt vor Weihnachten, eine kleine Freude zu bereiten. Und damit hoffentlich mitzuhelfen, Sorgen ein kleines bisschen zu verringern. Im letzten Jahr konnten wir hier - durch viele bei uns eingegangene Spenden - 40 Familien im Innergebirg unterstützen", erzählt Burgschwaiger stolz. Er hofft, dass auch in diesem Jahr wieder viele Spenderinnen und Spender die "Aktion Christkind" der Kinderhilfe unterstützen. Die Spenden helfen aber auch das ganze restliche Jahr über mit, wichtige Projekte des Vereins umzusetzen.

Daten & Fakten: Kinderhilfe

Der Verein Kinderhilfe des Kinder- und Jugendspitals Schwarzach unterstützt Kinder in der Region, die durch schwere Krankheit, Behinderung oder unerwartete soziale Umstände in Not geraten sind. Die Spenden sind steuerlich absetzbar. Ehrenamtlich unterstützt werden die Mitglieder der Kinderhilfe vom Team des Kinderspitals. Obfrau ist die Gynäkologin Anna Thurner.

Spendenkonten: Sparkasse Schwarzach: AT41 2040 4073 0832 3669 Raika Schwarzach: AT67 3505 5000 0001 1247

www.kinderhilfe-schwarzach.at