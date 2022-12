So lockt der Eisenbahnermusikverein die Jugend: "Hey Diggah, mach Musik mit uns"

Auch die Eisenbahnermusikkapelle Salzburg hat ein Nachwuchsproblem. In der Rekrutierung neuer Kräfte geht man deshalb jetzt ganz neue Wege.

Junge Leute, die ein Instrument lernen, aber noch in keiner Musikkapelle heimisch geworden sind: Sie fallen ins "Beuteschema" des Eisenbahnermusikvereins. Seit dem Vorjahr ist SPÖ-Gemeinderat Sebastian Lankes dessen Obmann.

Derzeit könne man die Jungmusiker in dem 60 Köpfe umfassenden Klangkörper an einer Hand abzählen, sagt Lankes. Viele andere Vereine auf Stadtgebiet hätten ähnliche Nachwuchssorgen. Die Eisenbahnermusik hat sich nun eine Gegenstrategie einfallen lassen. Mit dem Flyer "yes you can! Diggah, mach' Musik mit uns" will sie für die ...