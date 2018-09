So schmeckt die Stille Nacht in Hallein

Nicht nur in der Landesausstellung, sondern auch kulinarisch widmet man sich in der Halleiner Genusskrämerei zum Jubiläumsjahr dem weltberühmten Weihnachtslied und seinen Schöpfern.

Den ersten Schritt machte vergangenes Jahr die Halleiner Spezialitätenmanufaktur Kaltenhausen mit ihrem Stille-Nacht-Bier: Ein naturtrübes Bier, in Farbe, Aroma und Geschmack an die Biere der damaligen Zeit angelehnt, verpackt in sechs verschiedenfarbigen Flaschen, die mit jeweils einer der sechs Strophen des Liedes bedruckt waren. "Die Kunden haben uns letztes Jahr zu Weihnachten die Sechsertragerl mit den verschiedenen Flaschen direkt aus der Hand gerissen, da haben wir gemerkt, wie stark das Stille-Nacht-Thema die Leute anspricht", sagt Aaron Priewasser, der mit seiner Mutter Alexandra seit Frühjahr 2016 die Genusskrämerei am Oberen Markt in Hallein betreibt. "So entstand die Idee, mit unseren langjährigen Partnern und Lieferanten eine Geschenkskiste zu dem Thema mit regionalen Produkten zu entwerfen, angelehnt an die Entstehungszeit des Liedes."

"Auf das konzentrieren, was die Region hergibt"

Eine regionale Geschenkskiste, das heißt in diesem Fall aber mehr als nur ein Stille-Nacht-Pickerl auf den üblichen Produkten: Basierend auf dem Stille-Nacht-Bier entwarf die Halleiner Salzhandelsfirma Keltensalz ein Stille-Nacht-Salz sowie ein Kaltenhauser Biersalz, dieses wiederum nutzte man für Salz-Karamell- und Braumeister-Schokolade, Itzlingers Biobäckerei aus Faistenau verfeinerte damit ein spezielles Naturroggenbrot und die Fleischhauerei Schader aus Tamsweg eine Kräuterrindfleischsalami. Die Rösterei Herr Werner aus Oberalm steuerte für das Projekt eine eigens konzipierte Stille-Nacht-Röstung mit Zimt- und Spekulatius-Noten bei. "Wir wollten uns darauf konzentrieren, was die Region wirklich hergibt", erklärt Priewasser. "Also nicht Delikatessen herstellen mit Rohstoffen, die von ganz anderswo herkommen."

"Kauft regional ein, verschenkt regionale Produkte"

Mit dem heurigen Megathema "Stille Nacht" wollen die Beteiligten vor allem auch eine wichtige Botschaft transportieren: ",Kauft regional ein, verschenkt regionale Produkte', das ist uns wichtig. Es soll auch ein Mehrwert für Hallein entstehen, die Touristen können sich das auch als Andenken an Hallein aus dem Keltenmuseum und dem Stille-Nacht-Museum mitnehmen."