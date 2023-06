So schmeckt's im Lungau

Jasmin Hinterberger aus Unternberg rückt die heimischen Lebensmittel ins Zentrum.

Beim "aufZAQ"-Projekt "Vielfalt im Lungau - So schmeckt's bei uns" von Jasmin Hinterberger dreht sich alles um das Thema Regionalität. Im Laufe des Lehrgangs für Landjugend-Spitzenfunktionäre beschäftigt sie sich damit, dass Lebensmittel heutzutage häufig ihren Wert verlieren und zu oft im Müll landen. Daher möchte Jasmin Hinterberger mit ihrer Projektgruppe die Wertschätzung von Lebensmitteln steigern und Menschen in den Genuss von regionalen Lebensmitteln bringen.

Einen Teil des Projektes bildet die Zusammenarbeit des Projektteams mit dem Lungauer Kochwerk. Im Zuge dessen fand Ende Mai eine Betriebsbesichtigung des neu gestalteten Betriebs an der LFS Tamsweg mit einigen Mitgliedern der Landjugenden des Lungaus und Mitgliedern der Lungauer Speis statt. Weiters standen ein Grillkurs mit Christian Schiefer und ein Grillgebäckkurs mit Anna Steinlechner auf dem Programm. Die interessierten Teilnehmer bekamen einen Einblick in die Verarbeitung eines Tieres und durften im Laufe des Tages ihre Koch- und Backkünste unter Beweis stellen. Am Ende wurden die Ergebnisse bei einem gemeinsamen Essen verkostet.

Um möglichst viele Menschen auf das Projekt aufmerksam zu machen, ist auch das Lungauer Genussmobil Teil des Projekts. Mit der mobilen Küche wird etwa auf Landjugendfesten oder anderen Veranstaltungen gekocht und somit ein weiteres regionales Zeichen gesetzt.

Im Mittelpunkt des zweiten Teils des Projektes steht die Lungauer Speis. Gemeinsam wurde an einem Treuepass gebastelt, der in den nächsten Monaten für jeden verfügbar sein wird. Die Lungauer Speis befindet sich bei der LFS Tamsweg und verkauft jeden Freitag Lungauer Spezialitäten. Der Treuepass wird bei jedem Einkauf vorgezeigt und pro 20 Euro Einkaufswert erhält man einen Sticker (max. 5 Sticker pro Einkauf). Ist der Pass voll, erhält der Kunde ein Treuegeschenk und die Möglichkeit zur Teilnahme am Gewinnspiel.