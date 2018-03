So sicher ist das Überqueren in der Stadt Salzburg

Österreichs sicherste Zebrastreifen befinden sich in der Salzburger Landeshauptstadt. Die Zahl der Unfälle mit Fußgängern steigt dort trotzdem.

Salzburgs Schutzwege schneiden im österreichweiten Vergleich aller Landeshauptstädte am besten ab. Das bestätigt eine Studie des ÖAMTC. Dabei wiesen ausschließlich die sechs in der Stadt Salzburg untersuchten Zebrastreifen bessere Werte auf, als die ÖNORM verlangt. Das bedeutet, sie haben die Mindestanforderungen an Beleuchtung und Erkennbarkeit - Fußgänger müssen auch nachts bei Gegenverkehr noch gut erkennbar sein - übererfüllt. Von den in anderen Landeshauptstädten unter die Lupe genommenen Fußgängerübergängen schaffte das nur jeder zweite.