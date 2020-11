So verläuft die 380-kV-Leitung im Pinzgau

Der Verwaltungsgerichtshof gab grünes Licht, es wird weitergebaut. In der Region gibt es neben einem hartnäckigen Kritiker auch viele Profiteure.

"Gebaut wird aktuell auf mehr als 30 Baustellen plangemäß in Kaprun, Bruck, Fusch, Taxenbach und Dienten", sagt Fritz Wöber, Kommunikationschef der Austrian Power Grid (APG). Die Trasse der künftigen 380-kV-Leitung läuft dabei über weite Strecken auf anderem Gebiet als die bestehenden 220-kV-Leitungen (siehe Karten rechts). "In Summe werden im Pinzgau circa drei Mal so viele Masten demontiert wie neu gebaut", betont Wöber, der auch konkrete Zahlen liefert: "Neubau 380-kV-Salzburgleitung: 97 Masten, Trassenlänge 28 km; Demontagen 220-kV-Leitungen APG: 211 Masten, Trassenlänge ...