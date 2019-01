So viel Geld wird jährlich in Salzburgs Bibliotheksbücher investiert

Vor zehn Jahren übersiedelte die Stadtbibliothek nach Lehen. Wer dort Bücher abgeben will, darf das gerne tun, sagt Leiter Helmut Windinger. Eine Bananenkiste voll oder zwei Sackerl.

Das farbenfrohe Bild zeigt einen großen Bauernhof. Tiere tummeln sich davor. Ein Traktor fährt vorbei. Valentino schaut gebannt auf das bunte Treiben in dem Bilderbuch. "Schau, schau", deutet der Vierjährige seiner Mama. "Wir kommen alle zwei Wochen in die Stadtbibliothek", erzählt Mona Akinola und fügt mit einem liebevollen Blick auf ihren Sohn hinzu: "Beim Zurückbringen nehmen wir schon wieder viele andere mit." Am Mittwoch waren die beiden zusammen mit Oma Eren zu einem Fest in die Schumacherstraße 14 gekommen. Gefeiert wurde ein rundes Jubiläum: Seit zehn Jahren befindet sich die Stadtbibliothek, die zuvor im Schloss Mirabell angesiedelt war, nun schon im Stadtteil Lehen.