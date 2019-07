Wo kann man in Salzburg am günstigsten baden, wo das breiteste Angebot genießen? Die SN haben die Salzburger Strandbäder einem Vergleich unterzogen.

Am teuersten ist es in Zell am See. Dort kostet eine Tageskarte für Erwachsene 7,90 Euro. Der vergleichsweise hohe Preis hat seinen Grund: Die Eintrittskarte gilt gleich für drei Badeplätze. In Schüttdorf, Thumersbach und Zell können die Gäste unter ...