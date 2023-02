Soforthilfe für die Erdbebenopfer: Stadt Salzburg überweist 25.000 Euro

Der Beschluss im Gemeinderat fiel einstimmig. "Die Not in den zerstörten Gebieten ist unglaublich groß und jede Hilfe ist ein wichtiger Beitrag", heißt es. Das Geld wird sofort an das Rote Kreuz überwiesen.

Die Stadt Salzburg überweist 25.000 Euro als Soforthilfe an das Rote Kreuz. Am Mittwoch haben Gemeinderat Kay-Michael Dankl (KPÖ plus), Stadträtin Anna Schiester (Bürgerliste) und Gemeinderat Lukas Rößlhuber (Neos) im Gemeinderat einen parteiübergreifenden Antrag eingebracht, die Erdbebenopfer in Syrien und der Türkei so rasch als möglich zu unterstützen. Der Beschluss fiel einstimmig.

"Es gilt, keine Zeit zu verlieren"

Stadträtin Schiester: "Angesichts der verheerenden Katastrophe und des unfassbaren Leids der betroffenen Menschen in Syrien und der Türkei gilt es, keine Zeit zu verlieren. Ich bin daher sehr froh, dass der Gemeinderat der Stadt Salzburg heute so rasch und unkompliziert beschlossen hat, mit 25.000 Euro zu helfen." Gemeinderat Dankl: "Viele Stadtbewohner kommen aus den vom Erdbeben zerstörten Regionen. Sie erleben bange Stunden voller Angst um ihre Angehörigen und Freunde. Im Erdbebengebiet herrscht Winter und Syrien ist schwer vom Krieg gezeichnet. Die Not in den zerstörten Gebieten ist unglaublich groß und jede Hilfe ist ein wichtiger Beitrag."

"Ein wichtiges und richtiges Zeichen der Solidarität"

SPÖ-Klubvorsitzende Andrea Brandner: "Die Menschen in den betroffenen Regionen brauchen schnellstmöglich Hilfe. Mit der sofortigen Umsetzung setzen wir ein wichtiges und richtiges Zeichen der Solidarität." Gemeinderat Tarik Mete (SPÖ) ergänzt: "Von unseren Mitbürgerinnen und Mitbürgern, die Familie sowie Freundinnen und Freunde in der Region haben, wissen wir, wie groß Betroffenheit und die Trauer sind. Es ist unsere Verpflichtung, zu helfen."