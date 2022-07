Sogar Peter Handke schrieb über das Almstüberl in Gneis

Zu literarischen Ehren kam das ehemalige "Almstüberl" in der Santnergasse 2. Nobelpreisträger Peter Handke ging hier ein und aus.

Zu literarischen Ehren kam das ehemalige "Almstüberl" in der Santnergasse 2. Nobelpreisträger Peter Handke, der von 1979 bis 1987 in einem Haus auf dem Mönchsberg wohnte, kehrte hier regelmäßig ein und verewigte die Lokalität, die 1995 aufgelassen wurde, in seinem Buch "Der Chinese des Schmerzes". Heute erinnert hier eine von insgesamt acht Schautafeln vom "Kulturweg Gneis am Almkanal" daran.

