Sohn des verbluteten Wirts als Zeuge im Salzburger Mordprozess: "Mein Vater war so lebenslustig"

Am Mittwoch, dem zweiten Tag im neuen Prozess gegen jene Witwe, die ihren Gatten, einen bekannten Pongauer Wirt, getötet haben soll, sagten der Sohn sowie einstige Mitarbeiter des Opfers aus.

Zum Auftakt in der Neuauflage des Mordprozesses gegen jene 32-jährige Frau, die am 3. März 2019 um 0.10 Uhr ihren Ehemann, einen bekannten Flachauer Wirt (57), bei einem Streit mit einem Messerstich vorsätzlich getötet haben soll, beteuerte die Angeklagte am Dienstag - wie schon im ersten Verfahren - ihre Unschuld. Der todbringende Stich sei ein "Unfall" gewesen. Sie habe sich damals in der Küche vom Hotel Lisa mit einem Messer eine Jause aufgeschnitten, als ihr eifersüchtiger Gatte hereingekommen sei. Im ...