Sohn starb bei Traktorunfall im Flachgau: Vater wurde nun ohne Prozess verurteilt

37-jähriger Flachgauer stürzte betrunken mit dem Traktor ab, seine beiden Söhne fuhren mit - einer starb. Rechtlich sehr ungewöhnlich: Das Gericht erspart dem Vater einen Strafprozess und verhängte in Form einer schriftlichen Strafverfügung neun Monate bedingte Haft.

Jener 37-jährige Flachgauer, der am 1. Mai in Thalgau mit einem Oldtimer-Traktor einen Unfall verursachte, bei dem sein mitfahrender fünfjähriger Bub starb, wird sich aller Voraussicht nach nicht in einem Strafprozess am Landesgericht verantworten müssen.

Bekanntlich war der ...