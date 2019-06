Der 24 Jahre alte Sohn war amtsbekannt.

In Neumarkt am Wallersee kam es am Donnerstagnachmittag zu der brutalen Auseinandersetzung im Stiegenhaus der Wohnadresse Sohnes.

Der amtsbekannte türkischstämmige Neumarkter schlug mit seiner Faust mehrmals gegen den Kopf seines 51-jährigen Vaters, wodurch dieser Prellungen und eine Gehirnerschütterung erlitt. Das Motiv für die Tat ist nicht bekannt.

Quelle: SN