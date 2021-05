Sojawachs-Kerzen aus Werfen begeistern die Instagram-Community

Ihre Kerzen gibt es in Form römischer Säulen, einer Venusstatue oder als Bubble-Würfel. Nilgün Akbaba aus Werfen stellt Kerzen aus Sojawachs her.

Noch ist es nicht mehr als ein Hobby, aber Nilgün Akbaba hat so viel Freude damit, dass sie schon ihr eigenes Label dafür entwickelt hat: "Nill" heißen ihre Kerzen aus Sojawachs. "Im Gymnasium haben mich meine Freundinnen Nill genannt, insofern lag der Name jetzt nah", berichtet die dreifache Mutter und Hausfrau aus Werfen. Während ihre sechsjährigen Zwillinge und der 13-jährige Sohn in der Schule sind, hat die 35-Jährige Zeit für das Ausprobieren neuer Kerzen. Die Farben sind cremeweiß und pastellig, ...