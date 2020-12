Soldaten werden im Notfall heimgeflogen

Derzeit sind 17 Soldaten im Auslandseinsatz im Kosovo positiv auf Covid getestet. Ein 46-jähriger Soldat musste am Montagabend nach Salzburg geflogen werden.

In einem sogenannten Quarantäne-Sack und beatmet ist am Montagabend ein an Covid erkrankter Salzburger Soldat aus dem Kosovo nach Salzburg geflogen worden. Die Schutzhülle für den 46-jährigen Soldaten sei zum Schutz für die fliegerische Besatzung sowie des Sanitätsteams zum Einsatz gekommen, so Presseoffizier Markus Bender. Der Salzburger habe mittelschwere Symptome gehabt und sei nach der Landung der Herkules C130 sofort in eine Spital gebracht worden. Für den Flug von Linz nach Pristina und nach Salzburg war die Heeresmaschine mit einem ...