Solidarität mit Afghanistan: Plattform für Menschenrechte organisiert Kundgebung in Salzburg

Am Mittwochabend findet eine Kundgebung für Solidarität mit Afghanistan in Salzburg statt. Damit wolle man zeigen, dass Salzburg bereit sei, Flüchtende aufzunehmen.

Die Plattform für Menschenrechte veranstaltet am Mittwoch ab 18 Uhr eine Kundgebung am Mozartplatz in Salzburg. Damit soll gezeigt werden, dass Salzburg Platz für Flüchtlinge hat. Die Plattform für Menschenrechte fordert, dass laufende Asylverfahren in Österreich rascher abgeschlossen werden und Familiennachzug nach Österreich ermöglicht wird.



Barbara Sieberth, Sprecherin der Plattform für Menschenrechte: "Rechtlich muss das die Bundesregierung entscheiden. Wir wollen aber klarmachen, dass die Zivilgesellschaft in Salzburg bereit ist zu helfen." In Salzburg gebe es offene Grundversorgungsplätze. "Wir reden hier nicht von Tausenden, sondern eher von 50 bis 100 Personen, die wir sofort aufnehmen könnten. Aber es gibt Kapazitäten."

Die Meinung des Innenministeriums, Hilfe vor Ort würde ausreichen, kann Sieberth nicht teilen. "Es braucht beides. Nur die Hilfe in Afghanistan und den Nachbarländern ist nicht genug."