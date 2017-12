Soll die Eichstraße eine Einbahn werden?

Die Kurve in Gnigl ist gefährlich für Radler und Fußgänger, sagen Betroffene.

Mit seinem E-Bike fährt Franz Pichler 1200 Kilometer im Jahr. "Ich radle meist am Radweg, aber überall geht das halt nicht", sagt der 70-Jährige. In der Eichstraße in Gnigl muss er etwa die Fahrbahn benützen.

Im Sommer hatte der Pensionist dort ein Erlebnis, das ihn in Angst versetzte. "Ein Obus überholte mich viel zu eng. Ich konnte nicht ausweichen, weil rechts die Wasserrinne ist. Ich bin nur steif dagestanden und habe gehofft, dass ich nicht mitgezogen werde." Nach dem ersten Schock radelte der Pensionist mit seinem E-Bike dem Obus nach. In Obergnigl habe er den Buslenker zur Rede gestellt. "Er hat gesagt, dass wir Österreicher zu ängstlich sind." Der 70-Jährige erstattete daraufhin Anzeige.