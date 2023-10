Somalier in Salzburg vom Vorwurf der Vergewaltigung freigesprochen

Wegen des Verbrechens der Vergewaltigung sowie etlicher weiterer Delikte (etwa zwei Körperverletzungen, Diebstahl und Nötigung) saß am Donnerstag eine Somalier (37) am Landesgericht vor einem Schöffensenat (Vorsitz: Richterin Martina Kocher).

Im Hauptvorwurf lastete Staatsanwältin Sandra Wimmer dem zwei Mal vorbestraften Angeklagten an, am 5. Jänner 2023 eine Frau am Salzburger Hauptbahnhof auf der dortigen Herrentoilette vergewaltigt zu haben.

Die Frau - sie leidet an einer psychischen Erkrankung - wurde mehrfach einvernommen; unter anderem wurde sie auch kontradiktorisch vernommen (schonende, auf Video aufgezeichnete Einvernahme vor dem Prozess, Anm). Letztlich hatte sie angegeben, dass sie damals aufs WC habe müssen und die dafür nötigen 50 Cent nicht mitgehabt habe. Der Somalier habe ihr Hilfe angeboten und sie dann in die hinterste Kabine der Herrentoilette geschubst. Dort habe sich der 37-Jährige an ihr vergangen - gegen ihren Willen.

Angeklagter wies Hauptvorwurf energisch zurück

Der Angeklagte wies den Vorwurf im Prozess entschieden zurück: Er habe damals am Bahnhofsvorplatz mit anderen Leuten etliche Biere getrunken, auch die Frau sei dabei gewesen: "Wir haben uns gut unterhalten, die Frau und ich - auch über Sex. Wir haben uns dann auch gegenseitig berührt. Dann sind wir zur Toilette gegangen, weil wir beide Sex haben wollten. Es war einvernehmlich", so der Somalier. Wenn die Frau "gesagt hätte, ich soll aufhören, dann hätte ich sofort aufgehört".

Am Nachmittag erging schließlich ein Freispruch im Zweifel vom Vorwurf der Vergewaltigung. Ein Tatnachweis sei nicht mit der für ein Strafverfahren erforderlichen Sicherheit erbracht worden, so der Senat. Der 37-Jährige erhielt für etliche andere Delikte fünf Monate unbedingte Haft. das Urteil ist bereits rechtskräftig.