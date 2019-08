Sommer brachte Salzburg um 40 Prozent weniger Regen

Von Juni bis August war es in Salzburg im Schnitt um 2,7 Grad wärmer als im langjährigen Mittel. Am heißesten war es im Pongau.

Kurz vor dem Ende des meteorologischen Sommers präsentierte die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik ihre Bilanz der vergangenen drei Monate. Die weist diesen Sommer als den zweitheißesten der Messgeschichte aus. Nur im Jahr 2003 war es in Österreich heißer. Der Trend zieht sich durch alle Bundesländer, auch durch Salzburg. Mit einer durchschnittlichen Temperatur von 2,7 Grad über dem langjährigen Mittel lag man hier genau im Österreichschnitt. Beim Niederschlag lag die Abweichung deutlich über dem österreichischen Mittel: Österreichweit regnete es um 30 Prozent weniger, in Salzburg lag die Abweichung bei Minus 41 Prozent. Die größten Niederschlagsdefizite gab es im Lungau und im Tennengau.

Sonnenreichster Juni brachte Hitzerekord

Besonders der heiße und trockene Juni machte die Sommerbilanz außergewöhnlich. Am 30. Juni wurde auch die heißeste Temperatur des Sommers gemessen: In St. Johann erreichte das Thermometer der Messstelle 37,4 Grad Celsius. Das höchste Sommermittel gab es bei der Messstation in Salzburg-Freisaal, dort betrug die Temperatur durchschnittlich 20,6 Grad Celsius. Der sonnigste Ort war Mattsee. Dort gab es in den vergangenen drei Monaten 736 Sonnenstunden, um sechs Prozent mehr als im langjährigen Schnitt.

