Sommer in Salzburg: Trampeln wir unsere Erholungsgebiete kaputt?

Viele wollen dem Massenansturm auf die Stadt Salzburg in den Sommermonaten entfliehen. Erste Anlaufstelle: Die Naherholungsgebiete auf dem Land. Doch finden Ruhesuchende tatsächlich die ersehnte Idylle? Oder sind die Wanderwege längst nur mehr Trampelpfade? Die "Salzburger Nachrichten" gingen auf Spurensuche.

Raus aus dem Alltag und rein in die Idylle. Viele Salzburger wünschen sich das. Und genau hier liegt das Problem: Zu viele würden es sein, die Naherholungsgebiete schon lange nicht mehr erholend. Wir haben bei sechs Salzburgern vor Ort nachgefragt, was Sache ist. Und die sind sich einig: Beliebte Ausflugsziele werden vor allem am Wochenende tatsächlich von den Massen überrannt. Aber es gebe noch unzählige andere Ruheplätze, die von dem Problem nicht betroffen seien.