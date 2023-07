Sommerferien in Salzburg: Wenn das kein Spaß ist!

Neben zig Ferien- und Freizeitprogrammen, die lange im voraus zu buchen sind, gibt es auch ein paar Last-minute-Angebote. Hier ein Auszug.

Neun Wochen Sommerferien. Was in der Vorschau immer nach einer sehr langen Zeit ausschaut, vergeht dann vielen wie im Flug - auch, weil es dutzende Ferienangebote gibt für junge Leute. Die Stadt Nachrichten haben ein paar zusammen getragen. Achtung: Die Auswahl ist unvollständig, willkürlich und es handelt sich um keine Wertung.

Kids Climbing Series in drei Hallen

Die Kids Climbing Series findet diesen Sommer zum ersten Mal statt. Es handelt sich um eine Kletterchallenge für Kinder bis 14 Jahren. In den sechs Kletterhallen und vier Boulderhallen werden in Summe 150 Routen und Boulder geschraubt und markiert. Die Kinder haben vom 15. Juli bis 15. September Zeit, die Routen zu bewältigen und Punkte für die Gesamtwertung zu sammeln. Das Finale für die Besten findet am 23.



September in Salzburg statt. Die teilnehmenden Hallen auf Stadtgebiet: Kletterhalle Salzburg 7. bis 28. August; Boulderhalle Salzburg, 29. August bis 15. September; Boulderbar Salzburg 31. Juli bis 20. August.

Pony Club Salzburg: Reiten mit Kindern

Kindern einen sanften, spielerischen Einstieg in den Reitsport zu ermöglichen ist einer der Träume, den die gelernte Touristikkauffrau Annika Heyer mit ihrem Pony Club Salzburg (Großgmain, Hierantl Gut) seit dem Jahr 2014 beharrlich in die Tat umsetzt. Seit dem Vorjahr ist der Pony Club auch als Green-Care-Betrieb zertifiziert - ein Tipp, zugegebenermaßen nicht in der Stadt, aber in Stadtnähe.

Rucksack-Sommer mit 20 Terminen

Der Rucksack-Sommer ist ein Fixpunkt des Ferienangebots der Stadt Salzburg. Bei den kostenlosen Sommeraktionen für die ganze Familie wird gemeinsam gelesen, gebastelt und geübt. An 20 Terminen in verschiedenen Parks und Bewohnerservices steht bis Freitag, 8. September, der Spaß im Vordergrund. Trommeln, Origami-Workshops, Kräuterwanderungen und gemeinsames Lesen. Stadtteil-Mütter geben Tipps und eine eigene Übungs-Mappe zur Schulvorbereitung für die Kinder.

Bike Park Süd (Otto-Holzbauer-Straße)

Brandaktuell - und nichts für schwache Nerven: Nach der Eröffnung des Kinderparcours im Frühjahr wurde Mittwoch der "BikePark Süd" in der Otto-Holzbauer-Straße offiziell eröffnet. Auf rund 4000 Quadratmetern können sich Groß und Klein auf zwei Rädern austoben.

"Samma fit" im Fitnessstudio

Die Fitnessstudio-Kette My Gym lässt ihre Sommeraktion für Jugendliche von 14 bis 18 Jahren wieder aufleben. Unter dem Motto: "Samma fit" kann diese Altersgruppe in der Ferienzeit kostenlos trainieren. Man will damit ein Augenmerk auf die Gesundheit der jungen Leute legen.





Ab ins Museum - cool nicht nur bei Regen!

Spielzeug Museum, Salzburg Museum, DomQuartier, Museum der Moderne: die Kunstvermittlung läuft auch im Sommer auf Hochtouren. Auf dem Programm stehen teils eigene Kreativtage, auch die wöchentlichen Work-shopreihen laufen im Sommer großteilsfort. Im Museum der Moderne ist der Besuch der Ausstellungen in den Sommerferien für alle Kinder und Jugendliche bis zum Alter von 19 Jahren gratis.

Gratis lernen mit der AK

Geh, bitte... Doch nicht zu Ferienbeginn! Zumindest vormerken kann man sich das Angebot ja: Mit dem Projekt "Lernkompass" setzt sich die Arbeiterkammer für mehr Chancengerechtigkeit ein. 400 Schülerinnen und Schüler haben Platz: es gibt den Sommer-Intensivkurs, die Lernbegleitung und Online-Nachhilfe ab Herbst. Anmeldungen sind bereits über die Website der AK möglich. Für Kinder von AK-Mitgliedern ist das Angebot kostenlos.