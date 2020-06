Zwei Wochen kürzere Sommerferien für Schüler mit Deutschschwäche. Die Schulen nominieren derzeit "Kandidaten" für die Sommerschule des Bundes. Vor Ort beklagt man das Fehlen klarer Vorgaben.

Rund 19.000 Schüler haben im laufenden Schuljahr Nachhilfe genommen. Das ist fast jeder dritte Schüler im Land. Nach der coronabedingten Heimschule dürfte dieser Anteil noch steigen. So gaben in einer AK-Studie 28 Prozent der befragten Eltern kürzlich an, dass das ...