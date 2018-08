"Sonder-NachtStern" bringt Fußballfans nachhause

Am Mittwoch steigt das Fußballspiel FC Salzburg gegen FK Roter Stern Belgrad. Sonder-Obus verkehrt zwischen dem Red Bull-Stadion und der Salzburger Innenstadt. Auch die Lokalbahn fährt im Fall der Verlängerung eine Extra-Schicht.

Am Mittwoch steigt ab 21 Uhr im Stadion Salzburg das Fußballspiel FC Salzburg gegen FK Roter Stern Belgrad. Die Salzburg AG bietet aus diesem Anlass einen "Sonder-NachtStern" an, um die Fußballfans sicher nachhause zu bringen. Mit der Linie 1 geht's vom Stadion zurück in die Salzburger Innenstadt. Vom Zentrum (Haltestellen F.-Hanusch-Platz, Rathaus, Makartplatz und Theatergasse) verkehren die Obuslinien 1, 3, 4, 5, 6, 7 und 10 halbstündlich von 23.15 Uhr bis 0.45 Uhr. Die Buslinie 25 fährt mit Zusatzfahrten um 23.45 Uhr und 0.45 Uhr. Die Linie 28 bringt die Gäste um 23.15 Uhr und 0.15 Uhr nach Hause.

Die Salzburger Lokalbahn fährt am Mittwoch wie gewohnt um 00.10 Uhr vom Salzburger Lokalbahnhof ab. Im Falle einer Verlängerung des Champions League-Play-off Spiels wird ein weiterer Zug mit der Abfahrt um 1.00 Uhr ab Salzburg Lokalbahnhof eingesetzt. Zusätzlich wird der Anschluss Richtung Ostermiething bei beiden Zügen eingerichtet.

Details zum Fahrplan unter https://www.salzburg-ag.at/bus-bahn/fahrplan/ unter "NachtStern" und "Bustaxi" oder über die kostenlose Öffi-App qando Salzburg, zum Download in den App-Stores bzw. über m.salzburg.qando.at.

Die Eintrittskarten zum Spiel FC Salzburg gegen FK Roter Stern Belgrad gelten ab sechs Stunden vor Spielbeginn bis zum Betriebsende auf sämtlichen Obus-, Bus- und Bahnlinien als Verbundfahrkarte im Verbundraum (Bundesland Salzburg inkl. Korridorverkehr Linie 260 sowie die gesamte Strecke der Salzburger Lokalbahn bis Ostermiething) und auf der S-Bahnstrecke bis Bahnhof Freilassing.



Quelle: SN