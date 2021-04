Sondereinheit soll bei Gefahr in der Stadt Salzburg einschreiten

Die ÖVP will eine "mobile Spezialeinheit" für die Stadt Salzburg. Sie soll bei Bedrohungen einschreiten, aber keine Cobra-Konkurrenz sein.

Ein Polizeieinsatz am Rudolfskai ist im November 2019 in Kritik geraten. Die Beamten wollten die Lokalmeile in der Stadt Salzburg damals nach Schlägereien unter Jugendlichen räumen. Die Polizisten schützten sich mit Plexiglasschilden vor durch die Luft fliegenden Bierflaschen. Helme trugen sie dabei nicht - man habe deeskalierend wirken wollen.

Künftig sollen solche Amtshandlungen ein Fall für eine eigene Dienststelle werden. Die ÖVP will kommende Woche in den Ausschusssitzungen des Landtags eine neue "operative, mobile Einheit der Polizei" diskutieren. ...