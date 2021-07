Sonderimpfaktion für Salzburger Studierende: Interessierte können sich ab sofort anmelden

Studierende, die noch keine Impfung erhalten haben, können sich ab sofort für einen Termin anmelden. Verabreicht wird Johnson & Johnson.

In Salzburg gibt es derzeit mehr Impfstoff als Vormerkungen, heißt es vom Land Salzburg. In der kommenden Woche werden 20.475 Dosen von Biontech/Pfizer geliefert, 3845 Personen erstgeimpft und rund 29.000 erhalten ihre zweite Dosis.

Ab sofort können sich alle, die in Salzburg studieren, für eine Sonderimpfstraße im Messezentrum anmelden. Unter salzburg-impft.at ist dafür die "Sonderimpfaktion für Studierende" auszuwählen, auch unter 1450 kann man sich eintragen lassen, informiert das Land Salzburg. Verabreicht wird Johnson & Johnson. "Das bringt den Vorteil, dass alle, die damit geimpft wurden, mit nur einem Stich vollimmunisiert sind", sagt Landeshauptmann-Stellvertreter Christian Stöckl. "Es wird außerdem in den kommenden Wochen und über den Sommer hinweg mehr dieser niederschwelligen Angebote geben. Wir wollen nichts unversucht lassen und aktiv für möglichst viele Impfungen sorgen", sagt Stöckl.

"Geimpfte Personen sind deutlich seltener Überträger, weil der Körper das Virus sofort angreifen kann und es weniger Zeit hat, sich zu vermehren", so der Impfkoordinator des Landes Salzburg, Robert Sollak. "Daher hoffen wir mit einer hohen Durchimpfungsrate an Vollimmunisierten auch eine drohende Welle im Herbst abschwächen zu können." Vor allem bei den unter 55-Jährigen gibt es aktuell nur wenige Vormerkungen und es sind in dieser Altersgruppe erst 38,3 Prozent teilimmunisiert.

Stand der Impfung in Salzburg (2. Juli, 9 Uhr)