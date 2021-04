Sonnengarten Limberg: Das Vorzeigeprojekt mit gelebter Nachbarschaft erfüllen

Endpräsentation des Wohnprojekts in Zell am See - Verantwortliche sind sehr zufrieden.

Die Vertreter aller beteiligten Institutionen (siehe unten) trafen einander zu einem gemeinsamen Projekt-Fazit. Wie angesichts der erhaltenen Auszeichnungen - VCÖ-Gesamtsieger 2018 (Verkehrsclub), Klimabündnis-Award oder "ÖGUT Umweltpreis 2016" - und des anerkannten Modellcharakters -"Smart Demo City Projekt" oder "Modellwohnbau des Landes" - nicht anders zu erwarten, zeigten sich alle äußerst zufrieden. Die Qualitätskriterien wurden ebenso wie das Budget eingehalten. "Positive Rückmeldungen seitens der Bewohner..." Bürgermeister Andreas Wimmreuter: "Am allermeisten freut mich, dass sich die Menschen, die hier leben, offenbar wohlfühlen. Ich bin in der unmittelbaren Nachbarschaft daheim, treffe immer wieder Sonnengarten-Bewohner und erhalte von ihnen zahlreiche positive Rückmeldungen." Wohnkoordinator Johannes Schindlegger wohnt hier auch selber Wir sprachen auch mit Johannes Schindlegger. Der Coach und Berater - sein Unternehmen heißt "echtbewegend" - lebt mit seiner Familie in einer der insgesamt 187 Wohnungen. Seine Aufgabe ist es, als Teilzeit-Wohnkoordinator das soziologische Konzept der Anlage, die mit Gemeinschafts- und Freiräumen ausgestattet ist, mit Leben zu erfüllen. Im Sinne von gelebter Nachbarschaft. Es wird einen "Bewohnerrat" geben Schindlegger: "Angesichts der Corona-Regeln gestaltet sich das nicht so einfach, aber der Gemeinschaftsraum wird vor allem für Kindergeburtstage sehr gut angenommen. Auch eine Hochzeitsfeier gab es dort schon. Das E-Carsharing kommt ebenfalls gut an. Auf super Resonanz stießen die Kinderferienwoche im Vorjahr und das gemeinsame Ostereiersuchen. Teilweise gibt es aber Luft nach oben. Allerdings wollen wir niemandem etwas vorschreiben. Alles ist ein Kann, nichts ist ein Muss. Für die Zukunft ist nach dem Vorbild einer Gemeindevertretung ein Bewohnerrat geplant." Die beteiligten Institutionen & Firmen und deren Aufgaben * Stadtgemeinde Zell am See:

Vergaberecht Mietwohnungen, Bauherr; hat ca. 6 Mio. Euro investiert (Grundstückskauf, Kindergarten, Jugendraum ...) und einen Leitfaden erarbeitet.

* Habitat Wohnbau GmbH:

Errichtung der Eigentumswohnungen & Projektkoordination.

* Limberggarten GesmbH:

Errichtung Mietwohnungen, Kindergarten und Betrieb der Wohnkoordination.

* Salzburger Institut für Raumordnung & Wohnen (SIR):

Förderungsabwicklung und Qualitätssicherung.

* "Raumsinn":

Das Unternehmen von Sarah Untner war für das soziologische Konzept verantwortlich.

* kofler architects:

Architektur; Ludwig Kofler