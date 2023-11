Sophie Hetzmannseder ordiniert in neuer Praxis in Gastein

Sophie Hetzmannseder hat eine neue Facharztpraxis für Orthopädie und Unfallchirurgie im Gesundheitszentrum der Alpentherme eröffnet. Dort will die Medizinerin auch auf den Einsatz von manueller Medizin setzen.

Sophie Hetzmannseder hat eine neue Arztpraxis im Gesundheitszentrum der Alpentherme in Bad Hofgastein eröffnet.

Sophie Hetzmannseder ist Fachärztin an der Abteilung für Unfallchirurgie im Kardinal Schwarzenberg Klinikum in Schwarzach. Nun hat die gebürtige Oberösterreicherin zusätzlich eine Wahlarztpraxis für Orthopädie und Unfallchirurgie im Gesundheitszentrum der Alpentherme in Bad Hofgastein eröffnet.

Schwerpunkt auf Schulterchirurgie und manuelle Medizin

Die Medizinerin hat sich dabei vor allem auf Schulterchirurgie und manuelle Medizin spezialisiert. Außerdem bietet sie mit der Eigenbluttherapie eine spezielle Infiltrationsmethode an, die sowohl bei Gelenksbeschwerden als auch bei Sehnenverletzungen hilfreich sein kann. Damit ist sie neben Manfred Mittermair bereits die zweite Ärztin im Gesundheitszentrum, die auf diese Form der Behandlung setzt. "Mein Spektrum reicht von Verletzungen im Kindesalter bis hin zur Arthrose", stellt sie klar.

Weiterhin im Klinikum

Ihre Vollzeitstelle im Krankenhaus Schwarzach bleibt von Hetzmannseders neuer Aufgabe unberührt. "Ich arbeite gerne im Klinikum und mag das breite Spektrum der Unfallchirurgie, wo ich rasch und gezielt über die richtige Therapie entscheiden muss. Aber der Ansporn für eine eigene Praxis war, dass ich mir hier mehr Zeit für die Anliegen meiner Patienten nehmen kann", sagt Hetzmannseder. Dadurch würden sich auch mehr Möglichkeiten der konservativen Therapie, also der Therapie ohne operative Eingriffe, ergeben.

Behandlung mit gezielten Handgriffen

Um ihren Patienten möglichst schnell wieder einen schmerzfreien Alltag zu ermöglichen, setzt die Medizinerin auf "einen ganzheitlichen Ansatz, von der klassischen Schulmedizin bis zu speziellen Behandlungsmethoden der manuellen Medizin". Dabei handelt es sich um eine Methode, die Ähnlichkeiten zur Chiropraktik aufweist. Die Behandlung von Funktionsstörungen des Bewegungsapparates erfolgt durch gezielte Handgriffe. "Wirbelsäulenbeschwerden oder klassische Hexenschüsse können so sehr gut behandelt werden", erklärt Hetzmannseder, die auf diesem Gebiet einen mehrjährigen Diplomlehrgang abgeschlossen hat. "Man braucht dafür Zeit und vor allem das richtige Gespür. Dann kann man damit viel erreichen", ist die Ärztin überzeugt.