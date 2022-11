Sorgen wegen Flachgau-Tunnel werden nicht weniger

Für die "IG Bahntunnel" bleibt der geplante Bau des Flachgau-Tunnels durch die ÖBB für Mensch und Natur weiter unzumutbar.

Gegen Voranmeldung informierten die ÖBB diese Woche in Hallwang und in Neumarkt Interessierte über den Planungsstand der Neubaustrecke Köstendorf - Salzburg. Quasi als Begleitveranstaltung lud die "Interessengemeinschaft (IG) Bahntunnel betroffener Bürger" am Montag zum Pressegespräch in Schleedorf ein.

"Unter Einbindung der Bevölkerung stellen wir uns etwas anderes vor", meint IG-Sprecher Thomas Neff. Er fasste beim Kollerwirt noch einmal die Argumente der Gegner des Baus des zweiröhrigen 16,5 Kilometer langen Flachgau-Tunnels zusammen. "Der vierspurige Ausbau zwischen Köstendorf und Salzburg ...