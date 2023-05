SOS-Kinderdorf-Einrichtung für Minderjährige in Notlage

Das Clearing House musste seinen Vertrag mit dem Land Salzburg kündigen. Wie es weitergeht, ist ungewiss.

Die Einrichtung in Aigen betreut unbeaufsichtigte Flüchtlingskinder

Seit 22 Jahren betreut das Clearing House des SOS-Kinderdorfs unbegleitete und minderjährige Flüchtlinge. Die Einrichtung verbucht viele Erfolgsgeschichten und gilt als Leuchtturmprojekt. Weit mehr als 1000 geflüchtete Kinder und Jugendliche hat man seit der Gründung bis dato betreut. Ihnen bietet das Clearing House neben einer Wohnmöglichkeit auch eine Rundumbetreuung durch Sozialpädagogen.

Fördersumme ist unzureichend

Nun fehlt es der Einrichtung an Geld. Der Grund: Seit 2016 wurde die Fördersumme nicht erhöht. Das Clearing House in Aigen betreut jedoch aktuell 20 Minderjährige. Lange Zeit waren es sogar zehn Jugendliche mehr - eine zu große Gruppe für die Kapazitäten, wie Martina Molih (Sprecherin des SOS-Kinderdorfs) erklärt: "Um eine kindgerechte Betreuung zu gewährleisten, reichen die finanziellen Mittel aus öffentlicher Hand nicht aus. Nach langen Verhandlungen mussten wir den Vertrag mit dem Land Salzburg kündigen".

Tagsatz ist "Bund-Land-Pingpong"

Andrea Holz-Dahrenstaedt von der Kinder- und Jugendanwaltschaft reagiert besorgt: "Früher mussten die Jugendlichen in Quartieren, teils in anderen Bundesländern, untergebracht werden. Wir hatten uns für die Errichtung eingesetzt." Aus ihrer Sicht braucht es mehr Einrichtungen dieser Art. Ein Problem sieht Holz-Dahrenstaedt in der Grundversorgungsregelung. Grundsätzlich ist die Kinder- und Jugendhilfe landesabhängig und trägt bis 18 Jahre die Obsorge. Finanziell sind geflüchtete Jugendliche ab 14 Jahren von der Grundversorgung abhängig. Die Tagsatzhöhe dafür ist keine reine Landesentscheidung, sondern mit dem Bund vereinbart. "Es ist ein reines Bund-Land-Pingpong auf dem Rücken der Jugendlichen. Es braucht eine Gleichstellung", kritisiert sie.