SOS-Kinderdorf in Seekirchen betreut jetzt auch Babys und Kleinkinder

Der Start des Projekts "Eltern-Kind-Wohnen" soll so bald wie möglich erfolgen. Die Betreuung ist rund um die Uhr sichergestellt. Das SOS-Kinderdorf sucht jetzt noch eine passende (Miet-)Immobilie - in der Stadt Salzburg, im Flachgau oder im Tennengau.

Familien und vor allem Alleinerziehende geraten in Coronazeiten vermehrt unter Druck. Bislang gab es im Land Salzburg noch keine vollstationäre Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung, die dem betroffenen Elternteil mit seinem Säugling oder Kleinkind eine Wohn- und Betreuungsmöglichkeit rund um die Uhr bietet. Jetzt springt das SOS-Kinderdorf ein.

Der Auftrag kam vom Land Salzburg

Im Eltern-Kind-Wohnen sollen Mütter oder Väter gemeinsam mit ihren kleinen Kindern oder Babys professionelle Unterstützung und ein Zuhause auf Zeit bekommen, damit sie sich stabilisieren, die Eltern-Kind-Beziehung aufrechterhalten und eine positive Lebensperspektive entwickeln können. Die Betreuung erfolgt rund um die Uhr. Der Auftrag für die Umsetzung der sozialpädagogischen Wohngemeinschaft kam vom Land.

Das Konzept sieht vorerst sieben Plätze vor

Wolfgang Arming, SOS-Kinderdorf-Leiter Salzburg: "Geplant sind für den Start sechs Plätze sowie ein Krisenplatz für eine kurzfristige Unterbringung." Die Mütter und Väter müssen mindestens 21 Jahre alt sein und werden über die Kinder- und Jugendhilfe vermittelt. Sie leben mit ihren Säuglingen/Kleinkindern in Einzimmerwohnungen und können diverse Gemeinschaftsräume nutzen.

Der Start: "Je früher, desto besser"

"Derzeit sind wir auf der Suche nach einem geeigneten Objekt, vorzugsweise zur Miete", sagt Wolfgang Arming. "Wir suchen ein entsprechendes Gebäude mit guter Infrastruktur und Anbindung an das öffentliche Verkehrsnetz - vorzugsweise in der Stadt Salzburg, im Tennengau oder im Flachgau. Je früher, desto besser." Das Gebäude soll über Platz für sieben Kleinfamilien und entsprechende Gemeinschaftsräume verfügen. Ein den Anforderungen entsprechendes Objekt könnte von SOS-Kinderdorf auch angekauft werden. Informationen an: wolfgang.arming@sos-kinderdorf.at