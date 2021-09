SOSA-Initiative feierte zweiten Geburtstag: Der soziale Herr Flatscher im Porträt

Ex-Geschäftsmann Ernst Flatscher hilft Menschen in prekären Lebenslagen. Seine Sozialinitiative "Soziale Salzburger" feierte am Wochenende ihr zweijähriges Bestehen.

Ernst Flatscher ist einer der umtriebigsten Menschen in dieser Stadt. Der 76-Jährige ist ein unermüdlicher Gründer von Wohltätigkeitsvereinen, wohl weil er auch jene Seite kennt, auf der die berühmte Butter auf dem Brot fehlt. Flatschers jüngstes Baby sind die "Sozialen Salzburger" (SOSA). In der Scherzhauserfeldstraße 10 betreiben sie einen Stützpunkt für Menschen in prekären Lebenslagen.

SOSA-Flohmarkt Shop jeden Donnerstag und Freitag

Menschen, die in Not geraten sind oder von der Gesellschaft ausgeschlossen wurden. Der "SOSA-Flohmarkt Shop ...