Sozial, nachhaltig, zukunftsweisend

Das Pongauer Arbeitsprojekt (PAP) ist ein österreichweit gut laufendender sozialökonomischer Vorzeigebetrieb. Die Kreislaufwirtschaft schont auch das Klima.

Entsorgt in den richtigen Containern, können Altkleider regionale Jobs sichern: Mittlerweile sind es 38 Arbeitsplätze, die durch eine nachhaltige Kreislaufwirtschaft im Bezirk gesichert werden. Flächendeckend in allen Pongauer Gemeinden befinden sich die PAP-Altkleidersammelcontainer, die regelmäßig entleert und zentral sortiert werden. Eine verpflichtende getrennte Textilsammlung soll in den nächsten Jahren europaweit kommen - im Pongau wurde dies bereits vor 26 Jahren visionär eingeführt.

"Die Anzahl der gesammelten Alttextilien wächst jährlich", hebt Geschäftsführerin Martina Simoncic hervor, "zuletzt waren es rund 560 Tonnen im Jahr. Erfreulicherweise liegt Secondhand im Trend." Denn die qualitativ einwandfreien und hochwertigen Stücke aus der Textilsammlung werden direkt in den fünf Geschäften in Bad Gastein, Schwarzach, St. Johann und Bischofshofen wieder zum Verkauf angeboten. In Schwarzach bezogen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Pongauer Arbeitsprojekts letzte Woche einen neuen zentralen Standort in der Sportplatzstraße eins. "Wir freuen uns, dass wir nun alles in einem Bereich zentralisiert haben." Neben der Warenannahme befinden sich ein Textillager, eine 200 Quadratmeter² große und helle Verkaufsfläche, eine Tischlerei, eine Kreativwerkstatt und moderne Büroräume.

Gegenstände und Textilien, die für den Verkauf nicht mehr geeignet sind, können teilweise auch in den Werkstätten wiederverwendet werden. 2021 schuf man zur Tischlerei eine Kreativwerkstatt. Beim Besuch der PN fertigte das Team um Daniela Christian aus Waren aller Art neue Upcycling-Stücke. Jedes Stück ist ein Unikat und aus nur scheinbar Wertlosem erstrahlt plötzlich kreatives Neues. Mit durchaus großer Beliebtheit, wie etwa die wasserdichten und bunten Taschen für Segler, erzählt Christian: "Wir bekommen regelmäßig Wunschaufträge von Firmen. Hier haben wir alte Skibekleidung für die Fertigung der Taschen verarbeitet."

Auf die Qualität der Waren wird in den Verkaufsläden, wie im neuen in Schwarzach, großer Wert gelegt. "Sie ist top", freut sich die Geschäftsführung. Von Baby- über Sommerbekleidung bis hin zur Trachtenmode bieten die Stores eine breite Palette an Secondhand-Ware an. Auch gut erhaltene Möbel, Spielzeug, Bücher und Dekoartikel schmücken die Läden.

Seit seiner Gründung im Jahr 1997 hat PAP das klare Ziel, auf dem Arbeitsmarkt benachteiligte Menschen oder Langzeitarbeitslose wieder in die Berufswelt zurückzuholen und in Folge in den Arbeitsmarkt zu integrieren. "Was uns auch in den meisten Fällen gelingt" betont Simoncic, denn ein Erfolgsrezept sei der wertschätzende Umgang mit Mitarbeiterinnen. "Wir schauen vor allem auf die Stärken der Menschen. Besonders in den Stores bekommen sie dazu viel Verantwortung übertragen. So schafft Arbeit Stabilität und ist für das Selbstbewusstsein wichtig. Unsere Personalentwickler begleiten die Menschen von Beginn an und suchen mit ihnen nach individuellen Perspektiven. Zusätzlich organisieren wir verschiedenste interne und externe Schulungen. Unter unserer Klientel sind junge Menschen bis hin zu älteren, die aus verschiedensten Gründen - oft sind es Erkrankungen - aus dem Arbeitsprozess gefallen sind. Mit vielen sind wir noch Jahre später weiterhin in Kontakt und freuen uns, wenn wir hören, dass sie ihr neues Berufsleben meistern."