Sozialabteilung des Landes kann eine Woche kein Geld auszahlen

Das Computersystem wird an das neue Buchhaltungssystem des Landes angebunden. 53.000 Personendaten, 12.000 Daueranweisungen und 7300 laufende Unterhaltsakte müssen umgestellt werden.

Das soziale Informationssystem im Land Salzburg wird umgestellt. Das hat Auswirkungen. Von Montag, 7. Oktober bis 13. Oktober sind keine Auszahlungen möglich. Denn da findet die Anbindung der Sozial- und Jugendämter an das neue Landesbuchhaltungssystem SAP statt. Daher seien in der zweiten Oktoberwoche keine Überweisungen möglich. Alle einlangenden Unterhaltsleistungen würden sofort nach der Umstellung bearbeitet und ausgezahlt, heißt es vom Land Salzburg.

Die Dimension der Umstellung ist enorm. "Die Umstellung umfasst zirka 53.000 Personendaten, rund 12.000 Daueranweisungen und 7300 laufende Unterhaltsakte aus teilweise bis zu 20 Jahre alten Akten. 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Sozial- und Jugendämter wurden bereits auf das neue System eingeschult", sagt Daniel Sturm vom Referat Zentrale Dienste, Planung und Controlling in der Sozialabteilung. Für finanzielle Notfälle im Umstellungszeitraum sei vorgesorgt. Auch der Zeitraum der Änderung sei mit Bedacht gewählt. "Mitte des Monats sind die zu bearbeitenden Fallzahlen geringer als am Anfang und Ende", erklärt Sturm. Ab 14. Oktober soll alles wieder im Regelbetrieb laufen.

Am 1. Jänner 2018 wurde im Land Salzburg auf das Buchhaltungssystem SAP umgestellt. Nun wird das Soziale Informationssystem SIS an SAP angebunden. Letzte Anweisungen vor der Umstellung sind noch am Freitag, 4. Oktober, möglich. Für weitere Informationen stehen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Sozial- und Jugendämtern zur Verfügung.

