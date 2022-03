Soziale Medien, einst Heilsbringer, nun Gefahr für die Demokratie

Auf ihren Newsfeeds öffnen soziale Medien den Verbreitern von Falschmeldungen Tür und Tor. Das legt Fritz Jergitsch in seinem Buch "Die Geister, dich teilte" eindrucksvoll dar.

"Das Internet ist sicher die größte Revolution seit Erfindung des Buchdrucks", so Fritz Jergitsch. Er ist Gründer des Online-Satiremagazin "Die Tagespresse." Am vergangenen Freitag war er in der kultur:plattform zu Gast, stellte sein Buch "Die Geister, die ich teilte - Wie soziale Medien unsere Freiheit bedrohen" vor und diskutierte mit Christopher Frauenberger zu diesem Thema. Frauenberger ist Professor für Human-Computer Interaction an der Uni Salzburg.

Jergitsch (Jg. 1991) ist einer, der mit den digitalen Medien aufgewachsen ist und ...