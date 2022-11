"Sozialer Wohnbau wird vernichtet"

Die gswb will drei Mietshäuser in der "Neuen Heimat"-Siedlung abreißen, die Mieter wehren sich. Die Gebäude mit Baujahr 1959 seien noch in einem sehr guten Zustand, argumentieren sie.

Im Haus mit der Adresse "Neue Heimat Nr. 28-30 " wohnt Erwin Rasser, und das seit dem Jahr 1977. Die Häuser Neue Heimat 20-22, 24-26 und 28-30 wurden 1959 fertiggestellt, insgesamt beherbergen sie 42 Wohnungen. Die Mietshäuser gehören der Gemeinnützigen Salzburger Wohnbaugesellschaft mbH, besser bekannt unter ihrem Kürzel gswb. "Die gswb ist am Erhalt der Häuser nicht interessiert, bis 2029 wurde noch eine Bestandsgarantie abgegeben, dann sollen sie abgerissen werden", so Erwin Rasser. Bei zwei Mieterversammlungen ging es deshalb hoch ...