Sozialzeugnisse für engagierte Lungauer Jugendliche

In ihrer Freizeit sind fünf Jugendliche Senioren in St. Michael zur Seite gestanden. Als Belohnung bekamen sie jetzt ein Sozialzeugnis überreicht.

Die Gemeinde St. Michael und akzente haben fünf Jugendlichen für ihr außergewöhnliches Engagement und ihre Unterstützung im Rahmen des Projekts "St. Michael Aktiv - Jugend hilft" einen großen Dank ausgesprochen. Lara Fuchsberger, Laura Macheiner, Sarah Maria Schlick, Maria Macheiner und Sophia Adam haben ihre Freizeit und ihre Energie aufgebracht, um anderen Menschen zur Seite zu stehen und sie im Alltag zu unterstützen. Die Senioren wurden bei verschiedensten Tätigkeiten unterstützt, angefangen von Gartenarbeit bis hin zum Vorlesen, langweilig wurde es nicht.

Bgm. Manfred Sampl: "Die Gemeinde ist stolz, solch junge Menschen als aktive Helfer in St. Michael zu haben. Es ist wichtig, füreinander da zu sein und sich füreinander einzusetzen." Als Dank für den großartigen Einsatz haben die Jugendlichen ein personalisiertes Sozialzeugnis überreicht bekommen. Christina Zitz (akzente): "Wir möchten euch ermutigen, euren Einsatz fortzusetzen und weiterhin eure Fähigkeiten und Talente einzusetzen, um anderen zu helfen."

Interessierte können sich im Gemeindeamt in St. Michael melden: "Bei diesem Projekt geht es darum, dass sich Jugendliche in ihrer Freizeit für andere engagieren. Das Ziel hinter diesem Projekt ist, dass sich Kinder und Jugendliche von St. Michael ins Gemeindeleben einbringen und ihre Hilfe für jene Mitmenschen anbieten, die Unterstützung im alltäglichen Leben brauchen. Aktive Helfer können gleichzeitig Spaß haben, Einrichtungen der Gemeinde erkunden, Neues dazulernen und etwas Sinnvolles für die Jüngeren und Älteren in deiner Gemeinde tun", sagt Zitz.