Später Wintereinbruch erschwerte Räumung der Glocknerstraße

Am Donnerstag erfolgte beim Hochtor der "Durchstich". Die Räummannschaften aus Salzburg und Kärnten trafen aufeinander. Eröffnet wird die Straße frühestens am 30. April.

Auf Grund des relativ milden Winters und der ursprünglich geringeren Schneemengen wurde heuer am 11. April mit der Räumung der Glocknerstraße begonnen. Das Ziel war, die Großglockner Hochalpenstraße noch vor dem 1. Mai zu öffnen. Auf der Salzburger Seite konnte die Räummannschaft schon in den ersten Tagen das Haus Alpine Naturschau am Oberen Nassfeld unterhalb des Fuschertörls erreichen, auf der Kärntner Seite ging es relativ rasch bis zum Bereich Fallbichl in 2200 Meter Höhe.

Ein Wetterumschwung, der mehr als einen Meter Neuschnee und sehr schwierige Witterungsbedingungen mit schlechter Sicht brachte, hat die Räummannschaften dann ausgebremst. "Zeitweise mussten wir die Räumarbeiten aufgrund der täglich steigenden Lawinengefahr aussetzen", sagt Sebastian Jury, der Leiter der Schneeräumung. "Die Rotationspflüge wurden ein gutes Stück talwärts abgestellt und haben dort auf ihren erneuten Einsatz gewartet."

Am Donnerstag erfolgte der "Durchstich" beim Hochtor. Die Straße bleibt aufgrund der aktuellen Wettersituation und auf Empfehlung der Lawinenwarnkommission aber vorerst geschlossen und wird frühestens am Sonntag, den 30. April, geöffnet.