Im Winter gibt es für Buslenker in Madrid wenig Arbeit, im Pinzgau viel. Das brachte zwei Spaniern einen Job und neue Herausforderungen.

Wie derzeit viele Unternehmen sucht auch der ÖBB Postbus ständig Personal. Eine besondere Herausforderung ist es dabei, jedes Jahr jene rund 150 zusätzlichen Busfahrer zu finden, die im Winter vor allem in den westlichen Bundesländern die Skibusse lenken. Allein in Zell am See-Kaprun braucht man in der Saison zehn Lenker mehr. Um den Bedarf decken zu können, holte man sich heuer erstmals Unterstützung aus Spanien.

Dort ist die Situation völlig anders und der Bedarf an Busfahrern in der ...