Der Weltenbummler aus St. Gilgen und sein "fliegender Kleiderkasten"

In der Fallschirmspringerszene ist das bunte Mehrzweckflugzeug mit seiner Geschichte ein Hingucker. Norbert Pfeffer (50) ist einer der Piloten mit einer ebenso spannenden Geschichte.

Auf den ersten Blick könnte sich der Laie angesichts des kastenförmigen Flugzeugs mit zwei Propellern fragen: "Kann das Ding fliegen?" Norbert Pfeffer aus St. Gilgen weiß die Antwort, denn er ist Flugkapitän auf einer solchen Maschine und erst vor Tagen von einem längeren Einsatz in Deutschland zurückgekehrt. "Diese Skyvan, ein Hochdecker mit eckigem Rumpf, ist in den 1970er-Jahren in Irland gebaut worden. Die Firma gibt es schon lang nicht mehr und derzeit gibt es nicht mehr viele Exemplare auf der ...