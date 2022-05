Sparkasse legte im Flachgau weiter zu

Nach einem überdurchschnittlichen Geschäfts- und Ergebnisplus im Jahr 2020 konnte die Salzburger Sparkasse auch im Vorjahr weiter wachsen. Im Flachgau wurden 2000 Neukunden gewonnen.

Die Pandemie hat auch die Banken vor große Herausforderungen gestellt. Die Salzburger Sparkasse sei aber gestärkt durch vergangenen zweieinhalb Jahre gekommen, versichert Generaldirektor Christoph Paulweber. "Corona hat in der Organisation große Flexibilität erfordert, wir haben aber in unseren Filialen die Öffnungszeiten nie reduziert", so Paulweber.

Im Flachgau führt die Salzburger Sparkasse elf Filialen und fünf Selbstbedienungsstandorte und verzeichnete im Bezirk ein überdurchschnittliches Geschäftswachstum.

"Bei den Finanzierungen haben wir einen Zuwachs von 11 Prozent, bei den Einlagen ...