Spaß für Kids statt Stress für Eltern in den Ferien

Neun Wochen Schulferien können für die Eltern sehr lang werden. Die Sommerbetreuungsangebote werden aber immer umfangreicher.

Hurra, endlich Ferien! Erfahrungsgemäß hört man diesen Ausruf aber eher von Kindern als von Eltern. Denn die neunwöchigen Sommerferien können gerade für berufstätige Eltern eine große Herausforderung darstellen. Wohin mit den Kindern, wenn man niemanden im privaten Umfeld hat, der die Betreuung übernehmen kann? Wenn es um die Frage geht, wie Kinder in den Sommerferien bestmöglich betreut werden können, gibt es mittlerweile eine ganze Reihe von Möglichkeiten.

Das Angebot wird stetig ausgebaut und ist mittlerweile sehr umfangreich. Die Fäden laufen beim Forum Familie Pongau, dem Elternservice des Landes, zusammen. Hier melden Gemeinden und Privatanbieter ihre Sommerbetreuungsangebote für Kinder, hier fragen Eltern nach, welche Möglichkeiten es für ihren Nachwuchs gibt.

Verantwortlich im Pongau ist Sabine Pronebner, sie kümmert sich auch um die laufende Aktualisierung der vom Land Salzburg betriebenen Datenbank, in der alle Ferienangebote im gesamten Bundesland - geordnet nach den Bezirken - gesammelt sind. Online abrufbar ist die Datenbank unter www.salzburg.gv.at/ferienprogramme

Für den Pongau sind derzeit 24 Angebote gelistet: Einige von ihnen laufen über die gesamten Ferien, Beispiele dafür sind der bekannte und äußerst gut angenommene St. Johanner Ferienkalender für Kinder und Jugendliche von zwei bis 16 Jahren oder die Ferienbetreuung Goldegg für Kinder von sechs bis zwölf Jahren. Dazu Pronebner: "Neun Wochen Ferien bedeuten für die Eltern natürlich immer noch eine große Herausforderung, aber das Angebot hat sich in den vergangenen Jahren sehr verbessert, die Gemeinden engagieren sich sehr stark." Das betrifft sowohl die Ferienöffnungszeiten der Kindergärten, Krabbelgruppen und alterserweiterten Gruppen als auch die dezidierten Ferienbetreuungsangebote. Bleibt etwa ein Kindergarten in einem Ort in den Ferien länger geschlossen, können die Kleinen zumeist in einem Nachbarort betreut werden, hier gibt es sehr gute gemeindeübergreifende Angebote.

Auch die bereits erwähnte Ferienbetreuung Goldegg ist für Kinder aus den Nachbargemeinden offen, Pronebner bezeichnet dieses Angebot als mustergültig: "Das Angebot erstreckt sich über die gesamten neun Ferienwochen und ist auch ganztägig, die Kosten belaufen sich auf 46 Euro pro Woche." Jede Woche stehen andere Aktivitäten auf dem Programm. Unter dem Motto "lerne deine Heimat kennen" gibt es viele Wanderungen und Ausflüge, für die Kinder sehr interessant sind auch die geplanten Besuche bei verschiedenen Blaulichtorganisationen.

Integratives Feriencamp





geht in die 16. Runde

Ebenfalls herauszustreichen ist das Angebot, das Sabine Seidl mit ihrem integrativen Feriencamp geschaffen hat. Heuer (16. Juli bis 3. August) findet es zum 16. Mal statt. Das Camp ist erlebnisorientiert ausgerichtet und bietet Kindern mit und ohne Behinderung abenteuerliche und aufregende Tage. Durch das facettenreiche Angebot schwinden jegliche anfänglichen Berührungsängste. Die Erfahrungen der vergangenen Jahre zeigen: Wo vielleicht am Beginn hier ein Grüppchen und da ein Grüppchen war, entsteht eine gemeinsame lebendige Gruppe. Jeder darf von jedem lernen. Das Camp hat immer ein Motto, so ist es auch heuer: "Von den Almen, über die Berge, hin zur Tradition." Unter diesem Slogan werden, ausgehend von der NMS Moshammer Bischofshofen, viele Ausflüge und Aktivitäten unternommen. So werden Almen besucht, mit dem Zug geht es in den Pinzgau, von Biologen erfährt man viel über Milchwirtschaft und ökologische Zusammenhänge. Zum Abschluss gibt es ein großes Trachtenfest. Weitere Aktivitäten: Klettern am Fels und in der Halle, Heliport, reiten, Judo, Trommel- und Massageworkshops etc. Insgesamt sind es 20 Betreuer, die sich einfühlsam und professionell um die Kinder kümmern. Abseits des integrativen Feriencamps gebe es aber zu wenig Angebote für Schulkinder mit Behinderung, erklärt Pronebner. In diesem Bereich gibt es noch Aufholbedarf.

Sabine Pronebner bietet weiterführende Informationen und hilft bei der Suche nach passenden Angeboten. E-Mail: forumfamilie-pongau@salzburg.gv.at