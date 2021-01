"Spaziergang" in der Salzburger Altstadt: Zumindest 25 Anzeigen gegen Covid-Maßnahmenverordnung

Protest gegen Corona-Politik der Regierung: Laut Polizei gingen am Sonntagnachmittag in der Stadt Salzburg insgesamt rund 200 Teilnehmer spazieren.

Am frühen Sonntagnachmittag kamen laut Aussendung der Polizeipressestelle Salzburg vorerst rund 40 Personen im Bereich des Mozartplatzes zusammen, um in Form eines gemeinsamen Spaziergangs öffentlich zu demonstrieren. Die Polizei war mit Vertretern der Versammlungsbehörde, des Magistrats sowie einer angemessenen Anzahl an uniformierten und zivilen Kräften im Einsatz. Aus den Erfahrungen der vergangenen Wochen wertete die Versammlungsbehörde das Zusammenkommen der besagten "Spaziergänger" als Versammlung im Sinne der gesetzlichen Bestimmungen. Auf Basis des Versammlungsgesetzes und der Corona-Maßnahmen-Verordnungen wurden die Teilnehmer daher vor ihrem Abmarsch durch die Polizei aufmerksam gemacht, dass es sich bei diesem Spaziergang um eine unangemeldete Versammlung handle und sohin gemäß der Covid 19-Maßnahmenverordnungen ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen und zugleich der geltende Mindestabstand einzuhalten seien.

Ergänzend dazu, so heißt es wörtlich in der Polizeiaussendung, "nahmen Kommunikationsteams der Polizei persönlich Kontakt mit den Teilnehmern auf, versuchten das Bewusstsein für die gesundheitspolizeilichen Maßnahmen zu bilden und untermauerten dies auch durch das Verteilen von Informationsblättern, auf denen die geltenden gesetzlichen Regelungen dargelegt und die Sanktionen für deren Missachtung angeführt waren".



Menge wuchs auf rund 200 Personen an

Die Menge begann kurz nach 14 Uhr in Richtung Salzach in Bewegung zu setzen. In der Zwischenzeit wuchs die Anzahl der Teilnehmer laut Polizei auf ungefähr 200 an. Die Abstandsregeln, so die Polizei, seien großteils eingehalten worden - auch Mund-Nasen-Schutz wurde getragen - allerdings nur großteils.

Die Versammlung bzw. der Marsch löste sich gegen 15.30 Uhr gänzlich auf. Aus den Kontrollen der Polizei resultierten letztlich mindestens 25 Anzeigen nach den Covid19-Maßnahmenverordnungen. Sechs Personen wiesen ärztliche Atteste zur Befreiung des Tragens eines Mund-Nasen-Schutzes vor, welche die Polizei nun der Gesundheitsbehörde zur Prüfung vorlegt. Das Einschreiten der Polizei verlief ohne Festnahmen oder strafrechtliche Anzeigen.



Quelle: SN