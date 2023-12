"Speerspitze für den Pinzgau": Streik und Kundgebung der Handelsangestellten

Höhere Löhne auch für den Handel: Dafür gingen vergangene Woche auch einige Pinzgauer auf die Straße.

In Solidarität mit den Streikenden im Europark hielten am zweiten Adventsonntag die Gewerkschaftsvertreter im Pinzgau eine Kundgebung in Schüttdorf ab.

Eine Gehaltserhöhung von 9,4 Prozent - das ist die Forderung der Gewerkschaft für die Handelsangestellten in Österreich. Während die Metaller sich nach harten Verhandlungen auf eine angemessene Erhöhung der Gehälter einigen konnten, boten die Arbeitgeber im Handel ihren Mitarbeitern zunächst ledigliche eine Erhöhung um 6 Prozent - bei einer Inflationsrate von 9,2 Prozent - und eine nicht nachhaltige Einmalzahlung. "Ein respektloses Angebot", befanden die Arbeitnehmervertreter. Mit Warnstreiks in ganz Österreich - im Pinzgau beim Maximarkt Bruck - am ersten Adventsamstag machten sie auf ihre Anliegen aufmerksam. Mittlerweile ist man bei einem Angebot von 8 Prozent, die Handelsangestellten wollen aber mehr: "Wir wohnen und arbeiten im teuersten Bezirk", sagt Gewerkschaftssektretärin Claudia Schürz, "die meisten Beschäftigten sind Frauen, die durch die Sonn- und Feiertagsarbeit in einer Tourismusregion besonders belastet sind. Warum wird ihre Leistung nicht honoriert? Überall werden händeringend Leute gesucht, trotzdem droht man den Handelsangestellten teilweise mit dem Verlust des Arbeitsplatzes." Frauen würden sich "tendenziell leichter ausbeuten lassen", bedauert Schürz: "In der Coronazeit wurden sie noch in den Himmel gehoben - jetzt sagt man: 'Was wollen die eigentlich?'" Bei den ersten zwei Verhandlungsrunden in Wien "wurden wir einfach wieder heimgeschickt. Da wurde von den Arbeitgebern nicht einmal ein Gegenangebot gemacht."

Moni Leitner, Betriebsratsvorsitzende beim Maximarkt Bruck, sagt, dass es der Wunsch ihrer Kolleg/-innen war, zu streiken: "Uns alle trifft die Inflation, wir Mitarbeiter können am wenigsten dafür. Ein Lohnplus über der Inflation ist Grundvoraussetzung, um überhaupt noch über die Runden zu kommen."

Von Seiten der Arbeitgeber argumentiert man mit der schwierigen wirtschaftlichen Situation seit Corona, gestiegenen Energiepreisen und zu hohen Personalkosten, was viele Betriebe nicht überleben würden - Gründe, die die Gewerkschaftvertreter/-innen nicht gelten lassen: "Die Lohnverhandlungen gleichen nur die Preissteigerungen der letzten 12 Monate aus", so Nadja Haitzmann. "Würden die Konzerne ihre Gewinne niedriger halten und den Betrieben größere Handelsspannen zugestehen, würden sich auch die kleineren Unternehmen in Bezug auf die Lohnerhöhungen leichter tun. Es kann nicht sein, dass sich jetzt die Konzerne zulasten der Beschäftigten abputzen wollen." Viele Kunden hätten Verständnis für den Streik und die Straßensperre gezeigt. Wann die Verhandlungen fortgeführt werden, stand bei Redaktionsschluss noch nicht fest. Sollte es zu keiner Einigung kommen, wird es am Wochenende weitere Maßnahmen von Seiten der Gewerkschaft geben - auch hier im Pinzgau.