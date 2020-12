"Speisekammer rollt" jetzt auch nach Hallein

Die "Rollende Speisekammer" verteilte schon im ersten Lockdown Pakete mit Lebensmitteln an Bedürftige . Nun tun die Organisatoren dies auch im Tennengau - mit tatkräftiger Unterstützung der Kicker vom UFC Hallein.

Gut 25 Bestellungen haben die freiwilligen Helfer vom UFC Hallein am vergangenen Samstag abgearbeitet sowie den Hort San Helios in Hallein beliefert. Schon im ersten Lockdown konnte die "Rollende Speisekammer" von Ende März bis Mitte Mai mehr als 7000 Menschen helfen und mit Lebensmitteln versorgen.

Nun haben Organisator Jurica Mustac und sein Salzburger Partner Thomas Gschwandtner ihr Projekt wieder aufgenommen und sogar noch ausgebaut - diesmal können die Lebensmittelpakete nicht nur beim Jägerwirt in Bergheim abgeholt werden, sondern auch bei der Stangassinger-Sportanlage in Hallein-Gamp. Zudem werde in Einzelfällen auch zugestellt, erklärt Mustac: "Der Tennengau ist doch weit weniger anonym als die Stadt Salzburg, und so möchten wir da die Hemmschwelle senken, damit die Leute, die dieses Angebot brauchen, es auch mit einem guten Gefühl annehmen können."

UFC Hallein will zeigen, dass er "mehr als ein Verein" ist

Kooperationspartner der Aktion ist der Fußballverein UFC Hallein, bei dem Mustac stellvertretender Obmann ist: "Durch die Fusion vor Kurzem haben wir viele Kräfte vereint, es herrscht eine gute Stimmung und wir predigen ja immer, wir sind mehr als ein Verein. Da wollten wir einmal zeigen, dass wir auch soziale Verantwortung übernehmen."

Die Mitglieder des Vereins organisieren die Auslieferung und Abholung der Lebensmittelpakete in Hallein und helfen auch in Salzburg mit. Die Aktion sei auch ein Gewinn für die Helfer selbst: "Wir werden speziell auch unsere 16- bis 18-jährigen Spieler aus dem Nachwuchs einbinden, da lernt man, glaub' ich, einiges."

Warenspenden im Wert von mehreren hunderttausend Euro

Zustellung und Abholung gehen in Hallein immer samstagnachmittags über die Bühne, allerdings muss man sich voranmelden (0664/19 22 201, Montag bis Freitag, 13 bis 18 Uhr): "Wir sammeln Bestellungen aus Hallein, die Waren werden im Lager beim Jägerwirt vorbereitet und dann nach Hallein transportiert. Ohne Voranmeldung ist das sehr schwierig zu planen." Die Lebensmittel werden von den großen Handelsketten gespendet, "aber auch von Unternehmen und Privatpersonen, Waren im Gesamtwert von mehreren Hunderttausend Euro, es ist wirklich unglaublich", so Mustac.

Vorerst soll die Aktion bis Weihnachten laufen, aber es gibt schon Pläne für die Zukunft: "Eine Idee wäre zum Beispiel ein gemeinsames Lager für Sozialvereine, wo wir zum Beispiel Lebensmittel, die gut sind, aber nicht mehr verkaufbar, zentral sammeln können. So könnten wir Lebensmittelverschwendung aktiv bekämpfen."