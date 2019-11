Um die Liechtensteinklamm neu zu erschließen und die Sicherheit von mehr als 200.000 Besuchern jährlich zu gewährleisten, sind 59 Schutznetze nötig. Die SN bekamen exklusiven Einblick.

Der 27. Mai 2017 wird in die Geschichte der berühmten Liechtensteinklamm in St. Johann eingehen: 300 Tonnen Fels donnerten in die Schlucht. Glücklicherweise kamen keine Menschen zu Schaden.

Auch das Frühjahr 2020 wird ein bedeutendes Datum: "Ja, die ...