Spende ermöglicht Sterben in Würde

Johann Weyringer stiftet Lithografie für Gönnerinnen des Raphael-Hospiz.

Für Waltraut Slatner steht eines fest: "Sollte ich jemals unheilbar krank werden, dann möchte ich nur ins Raphael-Hospiz." Die 84-Jährige weiß, wovon sie spricht: Ihre um neun Jahre jüngere Schwester litt an einer schweren Krebserkrankung. "Zum Schluss hatte sie überall Metastasen. Ihre letzten fünf Wochen hat sie im Raphael-Hospiz verbracht." Die schwere Zeit des Abschiednehmens hat Waltraut Slatner dennoch in guter Erinnerung: "Meine Schwester hat gewusst, dass es ihre letzte Station ist. Die Pflege war sowas von liebevoll, dass ich etwas zurückgeben wollte, als Dankeschön."

Slatner ist gelernte Pharmazeutin, heiratete aber einen Optiker und führte lange das Unternehmen "Die Brille", das nun ihrer Tochter Gabriele Slatner gehört. Gemeinsam übergaben die Frauen eine namhafte Spende an die Barmherzigen Brüder, die das Hospiz seit fünf Jahren führen.

"Die meisten Menschen wissen gar nicht, was es in einem Hospiz alles gibt. Ich habe mit einem Herrn gesprochen, der dort Patient war. Er sagte mir, er müsse in den nächsten Wochen sterben, weil sein Geld nicht länger reiche. Auch deswegen wollte ich spenden, um anderen zu helfen, die in derselben Situation sind, egal ob Patienten oder Angehörige."

Bei den Barmherzigen Brüdern sei man über jede Spende froh, betont Direktor Arno Buchacher. Für Großspender hat sich der Orden ein besonderes Dankeschön einfallen lassen: Sie erhalten ein Werk des Flachgauer Künstlers Johann Weyringer. Es handelt sich um die Lithografie "Aprodite und Ares im Schutze von Hephaistos", von der nur 50 Stück existieren. Die ersten 25 Blätter der Lithografie spendete der Künstler für die Sonneninsel in Seekirchen. Dort werden krebskranke Kinder und deren Familien betreut. Die zweite Hälfte der Edition stellt Weyringer nun für das Raphael-Hospiz zur Verfügung. "So schließt sich der Kreis." In Seekirchen würden Kinder zurück ins Leben geführt - im Raphael-Hospiz werde den Menschen ein würdevoller Abschied aus dem Leben ermöglicht. "Für mich ist der Weg dieser Arbeit, die schon so viel Segen gebracht hat, ein ganz besonderer", betont Weyringer.

Das Raphael-Hospiz finanziert sich aus Beiträgen der Krankenkassen, des Landes Salzburg und einem Selbstbehalt der Patienten. Doch damit kann der Orden der Barmherzigen Brüder die Kosten nicht vollständig decken. Pro Jahr müssen 250.000 Euro zugeschossen werden. Daher sei man auf Spenden angewiesen, sagt Direktor Buchacher. Auch die Aktion "SN-Leser helfen" unterstützt das Raphael-Hospiz.

Buchacher betont die wichtige gesellschaftliche Funktion der Einrichtung: "Angehörige, die im Berufsleben stehen, sind oft mit der Situation überfordert. Man muss aufpassen, dass sie nicht in ein Loch fallen, dass sie nicht arbeitsunfähig werden." Für die Bewohner des Raphael-Hospiz gehe es nicht mehr um Heilung, sondern darum, ihre Situation zu verbessern. "Schmerzen und Atemnot lindern, das sind die zentralen Aufgaben."

Das Personal sei für den Umgang mit Trauer geschult, die in verschiedenen Phasen verlaufe: "Da ist Schmerz, die Frage nach dem Warum, aber da sind auch Aggressionen." Oft schaffe die Zeit im Hospiz für die Familien den Rahmen, um tief sitzende Stachel zu ziehen, sagt Buchacher. "Zu Hause, ohne Abstand, ist das oft nicht möglich."