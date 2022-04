Spendenaktion von Rotem Kreuz und SN: Bisher größter Hilfstransport ist auf dem Weg in die Ukraine

SN-Leserinnen und -Leser ermöglichen einen weiteren Hilfstransport in die Ukraine. Fünf Lkws mit Lebensmittel, Hygieneprodukte und Medikamente machen sich am Donnerstag von Salzburg aus auf den Weg nach Uschhorod.

Fünf Lkw starteten am Donnerstag vor dem Messezentrum, voll beladen mit Hilfsgütern aus Salzburg. Ihr Ziel: die Stadt Uschhorod in der Ukraine, direkt an der slowakischen Grenze. Im Frachtraum der Lkw finden sich 204 Paletten Hygieneartikel, Medikamente und 68 Paletten haltbare Lebensmittel - wie Cerealien, Bohnengulasch oder andere Konserven - im Wert von etwa 220.000 Euro. Mit den Lebensmitteln können 10.000 Menschen für zwei Wochen versorgt werden, die Hygienepakete reichen für 32.000 Menschen einen Monat aus.

Spenden: Schülerinnen und Schüler finanzierten Hilfsgüter für einen Lkw

Finanziert wurde der Hilfstransport von den Leserinnen und Lesern der "Salzburger Nachrichten" und dem Roten Kreuz Salzburg. "Die Ladung von einem der fünf Lkw wurde vom Jugendrotkreuz durch Spenden finanziert", sagt Sprecherin Roberta Thanner. Die Spendengelder sammelten Salzburger Schülerinnen und Schüler - durch Kuchenverkäufe oder auch Ostermärkte in den vergangenen Wochen. Ein Großteil der Spenden brachte die Volksschule an der Salzach in St. Johann ein: Bei einem Spendenlauf sammelten die Schülerinnen und Schüler rund 18.000 Euro.

Am Donnerstag startete der dritte Hilfstransport in die Ukraine. Die Lebensmittelspenden wurden von der Spar AG unterstützt, die Medikamente stammen von der Halleiner Jacoby Pharma GmbH.

Der Bedarf an Unterstützung in der Krisenregion steigt zunehmend, sagt Rotkreuz-Präsident Werner Aufmesser. "Ein Ende ist noch nicht abzusehen. Wir werden weiterhin mit allen Mitteln, die uns zur Verfügung stehen, helfen." Der Transport wird an der Grenze zur Ukraine an das Ukrainische Kreuz übergeben, das seine örtliche Infrastruktur für die Verteilung nutzt. Derzeit sind rund 12.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Ukrainischen Roten Kreuz im Einsatz.



Ukraine: 2806 Flüchtlinge im Ankunftszentrum bisher registriert

Es ist der dritte und bisher größte Hilfstransport, der sich dank der Spendenaktion der "Salzburger Nachrichten" und des Roten Kreuzes auf den Weg in die Ukraine machen kann. Der erste Rotkreuz-Hilfstransport am 10. März brachte 2100 Hygienepakete im Wert von rund 30.000 Euro ins polnische Niemce. Beim zweiten Hilfstransport am 1. April wurden 18 Tonnen haltbare Lebensmittel mit einem Warenwert von 40.000 Euro in ein Verteilzentrum des Ukrainischen Roten Kreuzes versendet.

In Salzburg haben sich unterdessen bis Mittwoch im Ankunftszentrum auf dem Messegelände 2806 Personen aus der Ukraine registrieret. 1680 davon gaben bei der Anmeldung an, in Salzburg bleiben zu wollen. In Flüchtlingsquartieren im Bundesland Salzburg, wie im Austria Trend Hotel in Wals, sind derzeit insgesamt 360 Ukrainerinnen und Ukrainer untergebracht. 700 Personen aus der Ukraine haben bisher einen Antrag auf Grundversorgung gestellt.

SN/rotes kreuz salzburg Fünf Lkws mit Hilfstransporten sind nun auf dem Weg in die Ukraine. SN/Robert Ratzer Rotkreuz-Präsident Werner Aufmesser, Landesrat Josef Schwaiger, Andrea Neuhofer vom Jugendrotkreuz und Landesrettungskommandant Anton Holzer (v.l.)

Das war der erste Hilfstransport, der Mitte März von Salzburg aus startete:

SN-Soforthilfe

Kennwort für Ihre Spende:

Hilfe für Ukraine

Österreichisches Rotes Kreuz, Landesverband Salzburg

Salzburger Sparkasse

IBAN: AT11 2040 4005 0025 1363

BIC: SBGSAT2SXXX

SN-Soforthilfe