Treppensteigen ist kaum mehr möglich: Zweifache Mutter aus Eugendorf bittet um Hilfe

Petra Knoll aus Eugendorf braucht Hilfe. Wegen einer aggressiven Ausprägung der Multiplen Sklerose muss sie ihr Haus umbauen. Allein: Die Kosten sind nicht zu stemmen.

Es ist der denkbar schlechteste Zeitpunkt um privat auszubauen, aber für diese Frau tickt die Uhr. Petra Knoll, 44 Jahre alt und Mutter zweier Kinder, benötigt einen Personenlift, um ihren Wohnbereich behindertengerecht erreichen zu können.

Der Hintergrund: 2014 wurde bei ihr eine Multiple Sklerose diagnostiziert, die schnell voran schreitet. Medizinisch sei sie austherapiert, weshalb ihr nur mehr der Umbau ihres Wohnbereichs bleibt. Den ersten Stock und das Dachgeschoss erreicht die Eugendorferin nur noch unter großen Mühen - mit Gehstöcken oder mit Unterstützung durch andere Menschen.

Der Lift ist mittlerweile bestellt, aber die Kosten galoppieren aufgrund der unsicheren Situation im Baugewerbe. "Die ursprünglich errechneten Kosten von 90.000 Euro werden nicht einzuhalten sein", schildert Knoll ihr Problem. Zum Teil stemmt sie das Vorhaben selbst via Bankkredit. Außerdem hat sie eine Förderung beantragt.

Für die restlichen 40.000 Euro bittet die Mittvierzigerin über die Plattform "go fund me" um Unterstützung in der Bevölkerung. "Jeder noch so kleine Betrag bringt mich meinem Plan, mir noch etwas Eigenständigkeit zu bewahren, ein Stück näher", sagt die Eugendorferin. Wer möchte, kann sie auch mit einer Spende über die Kontonummer IBAN AT223501500000119248 unterstützen.