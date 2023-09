Spendenkampagne für das Kinderhospiz Papageno: Zum Fünfziger soll das Auto rollen

Präsident des Lions Clubs stellt Spendenkampagne auf die Beine.

Spendengelder statt Geburtstagssause: Günther Egger will in seinem neuen Lebensjahr Geld für einen Kleinwagen sammeln, der dem mobilen Kinderhospiz Papageno zugutekommen soll.

"Das fünfzigste Lebensjahr in den Dienst der guten Sache stellen"

Dafür holt er Bekannte, Verwandte und Freunde ins Boot: Beträge die sie für Geschenke an seinem runden Geburtstag ausgegeben hätten, sollen sie dem Hospiz spenden. Außerdem will Egger auch während der Veranstaltungen im privaten Rahmen für seine Sache aufmerksam machen. "Ich wünsche mir keine Geschenke, weil ich wunschlos glücklich bin. Deshalb will ich mein fünfzigstes Lebensjahr in den Dienst der guten Sache stellen", sagt der Präsident des Lions Clubs Salzburg.

Karitative Aktion des Lions Clubs machte ihn auf das Hospiz aufmerksam

In der nächsten Zeit wird die Spendenbox sein treuer Begleiter sein. Auch per Überweisung kann man das Vorhaben unterstützen, das den Kleinwagen im Wert von 20.000 Euro finanzieren soll. Eine große Summe, die es zu stemmen gelte, so der Salzburger. Mit dem Kinderhospiz kam er über eine karitative Aktion des Lions Clubs vor mehreren Jahren zum ersten Mal in Kontakt. Seither ist ihm die Arbeit der Einrichtung ein großes Anliegen: "Kinder und Jugendliche sind die vulnerabelsten Gruppen unserer Gesellschaft. Dass sie mit einem schweren Schicksal auf die Welt kommen, bringt mich zum Nachdenken. Besonders, wenn man selbst gesunde Kinder hat."

Deadline ist am 22. Juli 2024

Das Kinderhospiz Papageno betreut Kinder und Jugendliche, die an einer schweren oder sogar lebensbedrohlichen Krankheit leiden, in ihren eigenen vier Wänden. Von medizinischer, pflegerischer und psychologischer Betreuung bis hin zur Trauerbegleitung deckt ihre Arbeit eine große Bandbreite ab.

Mit der Kampagne möchte Egger auf das Kinderhospiz aufmerksam machen. "Es geht dabei nicht um mich. Es geht nur um die Papagenos", betont er. Mit dem Spendensammeln hat er bereits begonnen, die ersten Treffen im privaten Kreis sind geplant. Am 22. Juli 2024 feiert er seinen 50. Geburtstag. Bis dahin soll im besten Fall die Summe für das Auto zusammengekommen sein.

Sie wollen die Aktion unterstützen?

Konto: Hospiz-Bewegung-Salzburg Papageno-mobiles Kinderhospiz

Iban: AT97 2040 4000 4150 2089

Betreff: SPENDE MOBILE KINDERHOSPIZARBEIT AUTO 50