Sperre bändigt bald die Krimmler Ache

Das Bauwerk schützt künftig rund 80 Gebäude, Straßen und die Pinzgauer Lokalbahn.

Es wird eine riesige Sperre: Die Spannweite beträgt 143, die Höhe 17 Meter. Das ist notwendig, um die Unmengen Geschiebe zurückzuhalten, die bei Hochwasser von der Krimmler Ache und den vielen Seitenbächen mitgerissen werden. "Bei der Bräuerbrücke bleibt viel hängen, das ist ein Problem. Hinzu kommt dort die Salzach und beim Walder Boden wird es flach, das Material bleibt liegen und der Fluss wächst richtig über die Ufer, bricht aus. Das hat 1987 zu großen Schäden geführt, auch 2014. Ich bin froh, dass wir diese Sperre jetzt errichten dürfen", sagt Gebhard Neumayr, Leiter der Wildbachverbauung (WLV) Pinzgau.

Ende April wurde mit den Erdarbeiten begonnen, Ende des Jahres soll die Sperre fertig sein. Neumayr: "Sie hat eine spezielle Rechenkonstruktion mit fünf großen Öffnungsladern. Diese sollen möglichst lange offen bleiben." Im Stauraum ist Platz für 220.000 Kubikmeter Geschiebe und Wildholz. "Danke an alle Grundbesitzer, die das ermöglichen", sagt Neumayr.

Gemeinden und Wasserverband zahlen mit

"Narrisch froh, dass jetzt gebaut wird", ist Othmar Holleis. Der Landwirt ist Obmann der Wildbachgenossenschaft Krimmler Ache. Sie hat um die Verbauung bei der WLV angesucht, diese hat das Vorhaben vorgereiht, um die Sicherheit im Siedlungsraum zu erhalten bzw. zu verbessern. Mit der Sperre wird nicht nur der Ortsteil Vorderkrimml mit der Endstation der Pinzgauer Lokalbahn vor Muren und Überflutungen geschützt. "Sie wirkt sich auch auf die Salzach aus und bringt eine deutliche Verbesserung für die Orte Wald und Neukirchen", sagt Neumayr. Die beiden Gemeinden zahlen deshalb mit, den Hauptanteil tragen Bund (50 %) und Wasserverband Salzach Oberpinzgau (25 %). Die rund 60 Mitglieder der Wassergenossenschaft Krimmler Ache zahlen bis zu 500 Euro pro Jahr. "Wir haben uns vor neun Jahren gegründet. Es war nicht ganz einfach, aber es sind immer einige dabei, die das wollen, und dann kommt es ins Laufen. Was passieren kann und wie schnell so was geht, hat man ja erst jetzt in Saalbach gesehen", sagt Othmar Holleis. Die Gesamtkosten betragen 2,4 Millionen Euro.